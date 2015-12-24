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جيهان السادات: الرئيس الراحل حاول اقناع زعماء العرب باتفاقية كامب ديفيد لكنه فشل

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جيهان السادات: الرئيس الراحل حاول اقناع زعماء العرب باتفاقية كامب ديفيد لكنه فشل جيهان السادات: الرئيس الراحل حاول اقناع زعماء العرب باتفاقية كامب ديفيد لكنه فشل
قالت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه يكفى الرئيس السادات اتفاقية السلام التى أبرمها، وبسببها تعرض لانتقاد حاد،مؤكدة أن الراحل كان يتمتع بنظرة مستقبلية.

وأضافت جيهان السادات، خلال حوراها مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السادات طلب من الزعماء العرب عدم مهاجمته على اتفاقية كمب ديفيد وأن ينضموا إليه وسافر إلى حافظ الأسد لإبلاغه والاتفاق معه، ولكن العرب لم يتقبلوا الوضع".

وقالت جيهان السادات، أن الراحل كان يعلم أن العرب سيقاطعوه وأنه سيكون عرضة للإغتيال ورغم ذلك تحمل كل هذه الصعوبات.

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مصر 365