بالصور.. ضبط 3 أشخاص أثناء ذبحهم حمير بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز الرياض تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، من ضبط 3 من محافظة الدقهلية أثناء محاولتهم ذبح حمير بمصرف صرف صحى بين مركزى الرياض وكفر الشيخ واعترفوا بقيامهم بذبح 7 حمير الأسبوع الماضى للاستفادة من جلدها.

وقال الدكتور لطفى مصطفى متولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه شكل لجنة من مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع إدارة البيئة ومجلس مدينة الرياض، وتم التخلص من لحم الحمير المذبوحة التى تم سلخها فى أحد المصارف بين مركزى الرياض وكفر الشيخ .

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص هم "أحمد.ز.ل" 25 عامًا، عامل، "محمد.م.م" 35 عاما، عاطل، "إبراهيم.ك.م" 30 عاما، عاطل، أثناء محاولتهم ذبح حمير أخرى بنفس المكان وتبين أنهم من محافظة الدقهلية وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العام.

وعلى جانب آخر مازال البحث جاريًا للتوصل للمتهمين فى ذبح الحمير بمنطقة حوض آدم وحوض مصرف العربى بمنطقة الكوبرى العلوى بدسوق، وبمصرف أبو عجاج داخل بمدينة بيلا.

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