صحفيو "اليوم السابع" يتسلمون جوائز التفوق الصحفى

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس، الفائزين فى مسابقة التفوق الصحفى لعام 2015، وكان من بين المكرمين الزميل العباس محمد محمود محمد الشهير بـ "العباس السكرى" جائزة الصحافة الفنية عن حوار "يحيى الفخرانى لو عملت زى عادل إمام هقع"، وحسين طلال فرج محمد "اليوم السابع" على جائزة التصوير الصحفى عن صورة "فتاة التحرير".

كما كرمت النقابة، الزميلتين صفاء عاشور سجلى عبد المنعم، وآية نبيل عبد الجواد حسن "اليوم السابع" عن موضوع "مأساة 52 مصريا فى رحلة ضياع بلا عودة" بجائزة التغطية المحلية، وإيمان عبد الحفيظ عبد الخالق "إيمان الوراقى"، جائزة إحسان عبد القدوس عن موضوع "مناهج الأزهر.. الباب الخلفى للإرهاب والطائفية والعنصرية فى مصر".

كما كرمت النقابة، أحمد كامل سيد محمد "الأهرام المسائى" عن رسومات "مكافحة الفساد – قرارات الإزالة – الشرق الأوسط – الدعم"، ومنى عبد المنعم مدكور مرسى "الوطن" عن سلسلة حوارات بعنوان "انفراد بالصور الوطن تكشف أسرار صناعة الموت فى سيناء، ولأول مرة الوطن تكشف العالم السرى لتهريب الأسلحة عبر أنفاق غزة، وأسرار عمليات تهريب الأسلحة عبر البحر، والوطن تخترق أوكار الإرهاب فى قلب سيناء"، وشريف شوقى حسن عبد الله "المساء" عن حوار "ملك القمامة فى حوار جرىء للمساء الخنازير راجعة تانى، وهاجر صلاح عبد الرازق سليمان "الأهرام" عن حوار "عزت نعيم ابن المهنة أبا عن جد: ارفعوا صناديق الخواجات تنعموا بشوارع نظيفة"، وأحمد محمد محمد حسن شلبى "المصرى اليوم" عن سلسلة موضوعات "منازل صنعت عناصر الإرهاب – قرى الحرب على الإرهاب بسيناء – أسرار التدريبات العسكرية لـ"الإخوان"والجهاديين فى الصحراء الليبية".

كما كرمت النقابة، محمد طه دياب السيد "مجلة الكواكب" عن موضوع "تحقيق دولة تلاوة القرآن النسائية"، وصفاء عبد الرازق شبل صالح "المصرى اليوم" عن "موضوع المصرى اليوم ترصد عملية الكرامة من داخل ليبيا". والزميلة هيام محمد أحمد محمد سليمان "الوفد" عن موضوع "3 محاور إسرائيلية لتهويد القدس وهدم الأقصى"، أحمد محمود محمد جمعة "الدستور" عن صورة "رصد لحظة استشهاد المقدم محمد أحمد لطفى"، ومحمد البنهاوى "الأهرام الرياضى" عن تحقيق شجرة المحسوبية فى الجبلاية، وعبد المنعم محمد فهمى "الأهرام الرياضى" عن موضوع ميكروباص البرتغال، وعاطف عبد الواحد مصيلحى صالح "الأهرام الرياضى" عن تحقيق الزمالك وملعب زامورا، وعزة عبد الحليم مغازى مرسى "الشروق" عن تحقيق "بالمستندات الشروق تنتج علبة دواء وهمى لكشف فوضى الأدوية المغشوشة" ،وأحمد عبد المنعم أحمد عبد الظاهر "الوطن" عن تحقيق "الوطن ترصد بكتيريا قاتلة بغرفة العمليات"، ومحمد عبد النبى محمد القزاز "المصر ى اليوم" عن تحقيق "مقامرة فى أرواح الأطفال فى مراكب الموت"، ونهى مصطفى إبراهيم العليمى "صباح الخير" "روز اليوسف" عن تحقيق "نساء قاتلات"، ووسام سعيد عبد الحليم عثمان "الأهرام العربى" عن عدد كامل بعنوان " فيروز بدون مناسبة"، ومصطفى عثمان طاهر عبد المنعم "المساء" عن مجمل أعمال "الدلتا تغرق – شبكة الموت – الكابوس – المساء فى مثلث الجمال.. حلايب وشلاتين"، وأحمد محمد السباعى على محمد "الأهرام الاقتصادى" عن ملف "القمامة ثروة مصر المهدرة"، ونهى مصطفى إبراهيم العليمى "صباح الخير" "روز اليوسف" عن موضوع "10 أبو الفدا"، وصفاء عبد الرازق شبل صالح "المصرى اليوم" عن موضوع "أم أس أكل العيون والأطراف الأوروبى يهاجر إلى أجساد المصريين".

كما تم تكريم صفاء عبد الرزاق شبل صالح "المصرى اليوم" عن موضوع "وقائع ما يجرى خلف السد العالى"، ودعاء عبد العزيز أنور عبد العزيز "مجلة أكتوبر" عن موضوع "ستات مصر دخلن فرازة الانتخابات"، وأميرة طلعت محمد أنور "المصرى اليوم" عن موضوع "هل ينجح الدستور فى مواجهة العنف ضد المرأة"، ومصطفى عبيد محمد أحمد عنان "الوفد" عن مقال "المثقف ونفاق السلطة"، وأحمد سمير محمود أبو العلا "الشروق" عن مقال "أسطورة التنين الأخير – سلسلة ما وراء السجون"، وأمانى محمد مبروك السيد مبروك "روز اليوسف" عن مقال ساخر بعنوان "عشان أحب وأتجوز الثورة لازم تستمر"، وطارق سعد الدين محمد الصغير "المصور" "دار الهلال" عن مقال "من أين نبدأ"، وأحمد صالح عبد المعطى على "الأهرام الاقتصادى" عن موضوع "النيل.. النهر المسموم"، وأحمد شوقى كامل أحمد العطار "روز اليوسف" عن موضوع "عمال وسكان معرضون للموت بسبب غبار السيليكا"، ومصطفى عبيد محمد أحمد عنان "الوفد" عن عمود "إعدام ميكى ماوس"، وخالد حمزة محمد بدير "مجلة آخر ساعة" مؤسسة أخبار اليوم عن عمود "البقية.. فى حياتنا"، والسيد عبد الفتاح السيد "المصرى اليوم" عن موضوع "المصرى اليوم تخترق حدود دولة داعش فى العراق وسوريا"، وأمان محمد عبد الغنى عمارة "المساء" عن مجمل أعمال "الصفعة – شكرى البصرى – بعد فوات الأوان"، ومحمد هشام محمود عبية "التحرير" عن موضوع "أصغر فائزة بـ"نوبل للسلام" فى كتابها أنا مالالا هكذا حاربت طالبان.

نقابة الصحفيين تكرم 10 من رواد المهنة خلال حفل التفوق الصحفى أبرزهم نعم الباز