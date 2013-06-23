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محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح أبناء عمومة بأولاد شلول

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محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح أبناء عمومة بأولاد شلول محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح أبناء عمومة بأولاد شلول

شهد الدكتور يحيى عبد العظيم، محافظ سوهاج، اليوم، صلح أبناء العمومة الواحدة من عائلة أولاد إبراهيم عليو بين آل محمد عليو وآل اسماعيل عليو، بالسرادق المقام بأولاد شلول، التابعة لمركز سوهاج بحضور اللواء محسن الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والمستشار أبو المجد على، رئيس لجان المصالحات وفض المنازعات بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية وحشد كبير العمد والمشايخ وكبار العلائلات والأهالى.

وألقى المحافظ كلمة هنأ فيها أهالى القرية على هذا الصلح الذى يعير عن الروح الطيبة التى يتمتع بها أهالى سوهاج، كما قدم الشكر لكل من ساهم فى هذا الصلح، وقال إن المحافظة لا تألو جهداً فى إتمام مساعى الصلح، وإنهاء كل الخصومات الثأرية بالمحافظة.
> وترجع وقائع الخصومة بين أبناء العمومة إلى عام 2011م حين تسبب نزاع بين أولاد العم مما تسبب فى مقتل أحد أبناء إبراهيم عليو.

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