«وايت نايتس» لرئيس الزمالك: لن تصبح يومًا«زامورا» والتاريخ سيذكر قتلك للجمهور

شنّ «وايتس نايتس» هجومًا ضد رئيس نادي الزمالك، ذلك بسبب قرار بانسحاب فريق ناشئي الزمالك في مباراة نهائي بطولة الجيزة للناشئين مواليد 1999، بين الزمالك ونجوم المستقبل، مؤكدين له: ‘‘ لن تصبح يومًا كحلمي زامورا’’.

وقال الأولتراس في بيانهم: ‘‘ نجد الآن أن الزمالك لم يعد مسموحًا له بلعب مبارياته في حضور جماهيره، فوق أي أرض وتحت أي سماء، بأمر من إدارة النادي، وكأن الحرب هنا موجهة ضد جمهور الزمالك وتواجده في أي مكان!! ’’.

و أضاف الأولتراس مؤكدًا: ‘‘ لن تصبح يومًا كحلمي زامورا أوعبد الرحمن فوزي، بل سيتداول الملايين من عشاق هذا الكيان قصتك عندما حاربت الجمهور ووضعته خلف أسوار السجون وقتلته وهدمت مدرجاته.. هذا هو تاريخك’’.