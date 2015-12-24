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منظمة شؤون اللاجئين: هناك تذمر شعبي أوروبي من المهاجرين

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منظمة شؤون اللاجئين: هناك تذمر شعبي أوروبي من المهاجرين منظمة شؤون اللاجئين: هناك تذمر شعبي أوروبي من المهاجرين

 

الدكتور ضياء الشمري

قال الدكتور ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين في فيينا، إن اللاجئين في أوروبا يواجهون العديد من الأزمات المتعددة، لاسيما أزمة السكن، والبطالة، وما يتعلق بكل ظروف المعيشة، بالإضافة إلى التذمر الشعبي الأوروبي من وجودهم في الدول الأوروبية.

وأضاف الشمري خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن الغالبية العظمى من اللاجئين من جنسيات سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من الدول الإسلامية الأخرى.

وأوضح الشمري، أن اللاجئين يسكنون في مخيمات ومعسكرات إيواء غير صالحة للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الشباب يُشكلون نسبة كبيرة من الوافدين لأوروبا، مشددًا على أن السياسيين العرب عجزوا عن حل مشاكل هؤلاء الشباب الأمر الذي دفعهم للهروب، وطلب اللجوء.

وأكد الشمري، أن الاتحاد الأوروبي حتى الآن لم يجد حلًا جذريًا لمشكلة اللاجئين، لافتًا إلى أن الكثيرين في أوروبا يرون أن اللاجئين يسببون أزمة مكلفة لهم، لأن من وصل خلال العام 2015 يصلون إلى نحو مليون لاجىء، وبالتالي يجب البحث عن صيغة لتأهيل هؤلاء اللاجئين بما يسمح دمجهم في المجتمعات التي يعيشون بها.

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