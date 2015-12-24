حظر نقل الماشية من سيناء إلى المحافظات للحد من الأمراض

قال اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،إن قرار حظر نقل الماشية من سيناء لباقى المحافظات مستمر حتى اللحظة كإجراء احترازى ،وتطبيقا للقرار الوزارى رقم 498 لسنة 2013 بحظر النقل،للحد من ظهور أى من الأمراض الوبائية على الحدود حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأكد محروس أن استمرار عمليات تحصين الحيوانات الحية للأمراض الوبائية “الحمى القلاعية والوادى المتصدع والجلد العقدى، وجدرى الاغنام،وطاعون المجترات الصغيرة “بالمحافظات،وتوعية المواطنين بالإبلاغ الفورى عند الاشتباه بالإصابة بأى مرض وبائى،وتكثيف المرور على التجمعات للكشف المبكر فى حالة الاشتباه .