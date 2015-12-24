أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حظر نقل الماشية من سيناء إلى المحافظات للحد من الأمراض

Google+ Print
حظر نقل الماشية من سيناء إلى المحافظات للحد من الأمراض حظر نقل الماشية من سيناء إلى المحافظات للحد من الأمراض

رؤوس الماشية – ارشيفية

قال اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،إن قرار حظر نقل الماشية من سيناء لباقى المحافظات مستمر حتى اللحظة كإجراء احترازى ،وتطبيقا للقرار الوزارى رقم 498 لسنة 2013 بحظر النقل،للحد من ظهور أى من الأمراض الوبائية على الحدود حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأكد محروس أن استمرار عمليات تحصين الحيوانات الحية للأمراض الوبائية “الحمى القلاعية والوادى المتصدع والجلد العقدى، وجدرى الاغنام،وطاعون المجترات الصغيرة “بالمحافظات،وتوعية المواطنين بالإبلاغ الفورى عند الاشتباه بالإصابة بأى مرض وبائى،وتكثيف المرور على التجمعات للكشف المبكر فى حالة الاشتباه .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا