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بالصور.. مرور الجيزة يبدأ فى إنشاء وحدة تراخيص جديدة بالواحات البحرية

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بالصور.. مرور الجيزة يبدأ فى إنشاء وحدة تراخيص جديدة بالواحات البحرية بالصور.. مرور الجيزة يبدأ فى إنشاء وحدة تراخيص جديدة بالواحات البحرية
قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث لمرور الجيزة، إن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل ستقوم بإنشاء وحدة جديدة فى مدينة الواحات البحرية تحمل اسم مجمع تراخيص مرور الوحات البحرية خلال الفترة المقبلة لخدمة أهالى المدينة وتخفيف الأحمال عن وحدات المرور الأخرى، وتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والبحوث فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن تلك الوحدة ستخدم منطقتى البويطى والواحات البحرية، لاستخراج كافة الرخص منها الخاصة والمهنية وسيكون بها 9 منافذ لاستخراج رخص التسيير و7 منافذ أخرى لاستخراج رخص القيادة كما سيتم تغطيتها بـ12 كاميرا لمراقبة الحالة الأمنية بمحيط الوحدة ومتابعة سير الأعمال.

وأشار العقيد طاهر إلى أنه سيتم إدخال كافة وسائل التكنولوجية الحديثة والحاسب الآلى بإشراف المقدم وليد السيسى، من أجل العمل على تيسير إجراءات الترخيص للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم فى استخراج كافة الرخص بشتى أنواعها موضحا أن الإدارة تسعى دائما لإيجاد الحلول المتاحة لتخفيف.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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