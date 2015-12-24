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فيديو| قصيدة وليمون هدية في عيد ميلاد المتحدثة باسم الخارجية الروسية

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فيديو| قصيدة وليمون هدية في عيد ميلاد المتحدثة باسم الخارجية الروسية فيديو| قصيدة وليمون هدية في عيد ميلاد المتحدثة باسم الخارجية الروسية

الشاعر الطاجيكي أثناء إلقائه الشاعر

ألقى صحفي طاجيكي يدعى شمس الدين، قصيدة أمام المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا يمتدحها فيها بمناسبة عيد ميلادها.

وبحسب روسيا اليوم، تفاعلت ازخاروفا التي وصفها الصحفي في قصيدته بالمتحدثة الحسناء، مع القصيدة وأعربت عن سعادتها بها، وقالت في أول تعليق رسمي إنه “إذا كان حال الفواكه في طاجيكستان كما هو حال الشعر فأنا مطمئنة”، ليفاجؤها الشاعر بكيس ليمون ضمن هدايا أخرى قدمها لها.

وقد رأى البعض في الليمون الذي قدمه الصحفي الطاجيكستاني شمس الدين رسالة ذات مغزى سياسي، سيما في إطار المشهد السياسي الراهن، حيث حظي الليمون في روسيا باهتمام واسع في كبريات الصحف العالمية، وذلك لاستثناء موسكو هذا النوع من الحمضيات من بين الفواكه التي يشملها حظر الاستيراد من تركيا.
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