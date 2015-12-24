تعرف على أهم 5 أسباب لحدوث الصلع وتساقط الشعر

الصلع أحد المشاكل التى تؤرق الكثيرين نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل العوامل الوراثية أو ممارسة بعض العادات، كاستخدام كريمات تصفيف مجهولة المصدر. ما هو الصلع

>يقول دكتور أحمد قدح، أخصائى أمراض الجلدية التناسلية والليزر، إن الصلع هو عبارة عن حدوث تساقط الشعر بصورة مبالغ، فيها حيث يبدأ عند المرأة من خلال سقوط الشعر من الجانبين ليأخذ بعد ذلك باقى شعر الرأس، بينما يبدأ ظهور الصلع عند الرجال من منتصف فروة الشعر . أسباب حدوث الصلع

>أضاف د. قدح قائلا: هناك أسباب وعوامل مختلفة تساهم فى زيادة فى ظهور الصلع وسقوط الشعر أهمها :

>1)اضطراب هرمونات الجسم.

>2)تمشيط الشعر بطريقة خاطئة مثل رجوع الشعر دائما إلى الخلف .

>3)استخدام فرشاة شعر غير صحية .

>4)استعمال مستحضرات لتصفيف الشعر مجهولة المصدر "كريمات مجهولة المصدر".

>5)الإفراط فى استخدام الجيل. نصائح ضرورية لعلاج الصلع

>لذلك ينصح د. قدح بضرورة تجنب استخدام مستحضرات تصفيف الشعر مجهولة المصدر وكذلك تمشيط الشعر برفق، وتجنب تصفيفه إلى الخلف بصورة دائمة .

شبكةعيونالإخبارية

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