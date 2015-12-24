أمريكا تستعد لطرد مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الخميس 24 ديسمبر بأن سلطات الولايات المتحدة بدأت التحضيرات لعملية كبيرة لطرد مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية من الممكن أن تنطلق في شهر يناير من العام القادم وقد تشمل 100 ألف عائلة، مضيفةً أنها ستخص بالدرجة الأولى المهاجرين غير الشرعيين من دول أمريكا الوسطى وسيجري تنفيذها من قبل إدارة شؤون الهجرة الأمريكية.

وشددت الصحيفة على أن هذه هي “العملية الواسعة الأولى الخاصة بترحيل الهاربين من العنف الذي تشهده دول أمريكا الوسطى”، لافتةً إلى أنها ستمس حصرا الكبار والأطفال الذين أصدرت محكمة الهجرة الأمريكية حكما بترحيلهم.

وتوضح الصحيفة في الوقت نفسه أن “وزارة الأمن الداخلي لم تصادق على هذه العملية بشكل نهائي”، مشيرةً إلى أن “خطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تواجه مواقف متضاربة في الإدارة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى مماطلة بحثها لعدة أشهر”.

وأفادت الصحيفة بأن “وزير الأمن الداخلي الأمريكي جي جونسون أعرب عن دعمه لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، وذلك نظرا للارتفاع الجديد في عدد المهاجرين غير الشرعيين في الآونة الأخيرة”.