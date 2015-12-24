مصادر: أخطاء جامعة الزقازيق الإجرائية سبب إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر

قالت مصادر إن سبب إعادة انتخابات إتحاد طلاب مصر يرجع إلى أن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق أعلن استقالته خلال جلسة اجتماع مجالس الكليات وبحضور أعضاء اللجان العليا السبعة، وإن اللائحة تنص على أنه فى حالة فوز الطالب بالتزكية، يتم فتح باب الانتخابات على نفس المنصب نظرا لعدم وجود منافس له".

وذكر مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات الطلابية، إن قرار إعادة الانتخابات الطلابية تم اتخاذه اليوم، بعد اجتماع اللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم سيتم إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر، على منصب الرئيس والنائب.

وتلخصت الأخطاء فى أن القائمين على انتخابات جامعة الزقازيق أجروا انتخابات الاتحاد بمشاركة رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، وليس كل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجامعة المكونة من رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم وأعضاء مجالس الاتحادات بكل الكليات.

كان قد تقدم نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق باستقالته من منصبه، وتم تصعيد طالب آخر مكانه، دون إجراء انتخابات، مما أدى لقبول الطعن المقدم من الطلاب فى هذا الشأن، وإعادة الانتخابات.