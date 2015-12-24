الرئيس السيسى يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

تلقت الكنيسة بيانا من رئاسة الجمهورية، للتهنئة بعيد الميلاد، أعرب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات للمسيحيين المصريين.>وجاء نص البيان كالتالى:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات إلى المسيحيين المصريين وكافة مسيحى العالم الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر، معبراً عن خالص تمنياته لهم ولذويهم وأحبائهم بكل الخير والتوفيق.

وإننا إذ نستحضر معاً ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام وسيرة العذراء البتول، فإنهما يؤكدان للجميع مجدداً على قيم المحبة والرحمة والتسامح التى يتعين أن تسود العالم، وأن تضم جميع الشعوب فى إطار من التعاون البَنَّاء والعمل الجاد من أجل خير الإنسانية وتقدمها، وأن تعزز من الجهود الرامية إلى جعل العالم أكثر سلاماً وأمناً واستقراراً، بحيث يتسع للجميع ويقدم مثالاً حياً لقيمة التعايش المشترك بين كافة الأديان والأعراق والمذاهب.