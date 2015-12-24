أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

حبس أم قتلت رضيعتها ووضعتها بداخل سيفون حمام المستشفى

Google+ Print
حبس أم قتلت رضيعتها ووضعتها بداخل سيفون حمام المستشفى حبس أم قتلت رضيعتها ووضعتها بداخل سيفون حمام المستشفى

في كل تجرد من مشاعر الأمومة  ؛فقد أقدمت أم في الثلاثينيات  من عمرها على ارتكاب جريمة بشعه ؛يقشعر لها الأبدان حين قتلت رضيعتها بعد مولدها بساعات، ووضعتها بداخل سيفون حمام مستشفي القصير المركزي ، حين تلقت الإدارة العامة لشرطه مدينه القصير بالبحر الأحمر ؛  بلاغاً من إدارة المستشفي العام بالمدينة ؛عن وجود طفله حديثه الولادة مقتوله ،وموضوعه بداخل سيفون أحدى حمامات المستشفى العام لمدينه القصير.

وقد توجهت قوة من المباحث العامة بقسم شرطه القصير، إلى مكان وجود الطفلة المقتولة الرضيعة ،وبعد الحصر لجميع السيدات التي ادخلن  المستشفى للقيام بعمليات الولادة، فقد تم التوصل إلى الأم  قاتله ابنتها  ،وبعد حصارها بالأسئلة فقد اعترفت إنها قد حملت من سفاح ؛ولم تستطع مواجهه احد بمولودتها فقامت بخنقها ؛ووضعها بداخل سيفون حمام مستشفى القصير العام ؛وتم التحفظ على الأم لدى قسم شرطه  القصير بمحافظه البحر الحمر تمهيدا لعرضها ؛على النيابة العامه بمحافظه البحر الأحمر لتتولي التحقيق  وراء ملابسات   الحادث .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حكاية سيدة من البدرشين جمعت بين زوجين في دولتين مختلفتين..''مكالمة تليفون كشفت السر''

حكاية سيدة من البدرشين جمعت بين زوجين في دولتين مختلفتين..''مكالمة تليفون كشفت السر''

مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما

مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها”

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها”

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة