محافظ السويس ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد للغربيين

قدم اللواء العربى السروى، محافظ السويس واللواء مجدي عبد العال مدير الأمن واللواء أركان حرب محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني، مساء اليوم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد للغربيين، خلال زيارتهم لكنيسة الآباء الفرنسيسكان.

و شكر راعى الكنيسة المحافظ وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن والحضور على مشاركتهم فى الاحتفال وتقديم التهنئة و أكد المحافظ، عمق العلاقة بين شعب مصر والوحدة الوطنية .

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور كمال البريرى، وكيل وزارة الأوقاف والسكرتير العام والمساعد للديوان العام وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية.