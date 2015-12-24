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المخابرات العراقية: اعتقال 40 إرهابيا من "داعش" فى بغداد

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المخابرات العراقية: اعتقال 40 إرهابيا من "داعش" فى بغداد المخابرات العراقية: اعتقال 40 إرهابيا من "داعش" فى بغداد

>أعلن جهاز المخابرات الوطنى العراقى عن عملية أمنية بالتعاون مع السلطات القضائية تم بموجبها اعتقال 40 إرهابيا من تنظيم "داعش" فى العاصمة "بغداد".

وذكر بيان صحفى صادر عن جهاز المخابرات مساء اليوم الخميس أن الجهاز نفذ بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وقيادتى عمليات بغداد وديالى والمواطنين عملية القبض على عصابة إرهابية تابعة لداعش ضمن عملية "الشهاب الثاقب الثانية".

وأوضح ان العصابة الإرهابية كانت تسعى لتنفيذ علميات إرهابية فى بغداد.. مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال أكثر من أربعين إرهابيا ومصادرة أسلحة وأموال وحوالات مصرفية.
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