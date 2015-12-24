اخبار المغرب اليوم .. بنك قطر يوقع اتفاق شراكة مع بنك المغرب

ركزت اخبار المغرب اليوم على العديد من التقارير ،منها إعلان بنك قطر الدولي الإسلامي توقيعه اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربى، بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك فى المملكة المغربية، وذلك في إطار استراتيجية بنك قطر الدولى الإسلامي التي تركز على الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز مركزه المالي وتنويع محفظته الاستثمارية وبما ينعكس إيجابيا على مساهمي البنك.

وأكد بنك قطر الدولي الإسلامي في بيان اليوم ، أن خطوته التوسعية تأتي وفق دراسة جدوى مفصلة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء للعائد المتوقع لهذا الاستثمار، أو عوامل السوق الأخرى، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتمتع باقتصاد قوي متنوع يحتاج بشدة إلى خدمات مصرفية تسهم في نموه وازدهاره.

وأكد البنك أنه يشعر بارتياح كبير للإعلان عن دخول السوق المصرفية في المغرب بالتعاون مع شريك استراتيجي مرموق متواجد في السوق المغربية منذ 1920 ، موضحا أنه يعول على هذه الخطوة التي تمت دراستها باستفاضة، كما جرى التنسيق مع مصرف قطر المركزي وفق الآليات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأبرز بنك قطر الدولي الإسلامي أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجا لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40 بالمائة للدولي الإسلامي، وذلك وفق القوانين المعتمدة في المغرب، التى سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها.

وأشار "الدولي الإسلامى" إلى أنه سيعمل بكل جهد على المساهمة في نمو الاقتصاد المغربى وتحقيق نمو حقيقى والمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة ذات جدوى تعود بالخير على الاقتصاد والمجتمع المغربى، معربا عن أمله أن ينال الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلى يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية.

يذكر أن الدولي الإسلامي، هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر، ويقدم حلول ا مصرفية إسلامية متكاملة للأفراد والشركات، وقد تأسس سنة 1991 ولديه حاليا شبكة واسعة من الفروع داخل دولة قطر، كما أن له استثمارات وشراكات عديدة في داخل قطر وفي العالم.

ومن اخبار المغرب اليوم ، تم تدشين أول محطة حرارية تعمل بالطاقة الشمسية في المغرب “نور 1?، في إطار مشروع إنمائي واسع لهذه الطاقة بكلفة سبعة مليارات يورو، بداية الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لتقديرات القائمين على المشروع،

وكان رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى بكوري، قال على هامش مهرجان مخصص لهذا القطاع لوكالة، أن التقدم الذي أحرزته ورشة حوض سيسمح بدخول المحطة “نور 1? حيز العمل “العام المقبل” كما ينص البرنامج.

>