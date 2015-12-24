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"الوزارى العربى" يطالب تركيا بسحب قواتها فورا من العراق

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"الوزارى العربى" يطالب تركيا بسحب قواتها فورا من العراق "الوزارى العربى" يطالب تركيا بسحب قواتها فورا من العراق
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن إدانته للحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية فى الأراضى العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومى العربى.

وطالب المجلس ، فى قرار أصدره فى ختام اجتماعه غير العادى اليوم الخميس برئاسة الإمارات، التركية بسحب قواتها فورا من الأراضى العراقية دون قيد أو شرط .

وأكد المجلس مساندة الحكومة العراقية فى الاجراءات التى تتخذها وفق قواعد القانون الدولى ذات الصلة وتهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضى العراقية، مطالبا الحكومة التركية الالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا مهما كانت الذرائع .

وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية تبليغ قرار المجلس بهذا الشأن رسميا لرئيس مجلس الأمن ، كما طلب المجلس من العضو العربى فى مجلس الأمن متابعة الطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضى العراقية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

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مصر 365

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