وزراء الخارجية العرب يدينون اختطاف مواطنيين قطريين جنوب العراق

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اختطاف مواطنين قطريين جنوب العراق واصفا ذلك بالعمل المشين الذى يخالف أحكام الدين الإسلامى ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولى.

وأكد المجلس فى بيان أصدره فى ختام دورته غير العادية اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الإمارات ، أنه يتابع بقلق بالغ اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، وإدانته لهذا العمل المشين الذى يخالف أحكام الدين الإسلامى الحنيف وجميع الشرائع السماوية ويمثل انتهاكا إجراميا لحقوقهم الإنسانية من قبل الخاطفين وأنه عمل مرفوض يتعارض مع القيم والأخلاق العربية ويسىء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.

كما أكد المجلس ، على أنه فى الوقت الذى يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضى العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها فى جميع الإجراءات التى تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم، ويعبر المجلس عن أمله فى أن تسفر الاتصالات التى تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق إحراز نتائج إيجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحو فورى.

وشدد المجلس مجددا، على مواصلة تعاون الدول العربية مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع العراق الشقيق، وما تبذله من جهود متواصلة لإطلاق سراحهم ، مطالبا فى الوقت نفسه الحكومة العراقية بتحمل مسئولياتها القانونية الدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم فى أسرع وقت ممكن، خاصة أنهم دخلوا الأراضى العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق فى الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وحقيقة أن واقعة الاختطاف قد حدثت فى أراضى تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.