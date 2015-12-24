أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزراء الخارجية العرب يدينون اختطاف مواطنيين قطريين جنوب العراق

Google+ Print
وزراء الخارجية العرب يدينون اختطاف مواطنيين قطريين جنوب العراق وزراء الخارجية العرب يدينون اختطاف مواطنيين قطريين جنوب العراق
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اختطاف مواطنين قطريين جنوب العراق واصفا ذلك بالعمل المشين الذى يخالف أحكام الدين الإسلامى ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولى.

وأكد المجلس فى بيان أصدره فى ختام دورته غير العادية اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الإمارات ، أنه يتابع بقلق بالغ اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، وإدانته لهذا العمل المشين الذى يخالف أحكام الدين الإسلامى الحنيف وجميع الشرائع السماوية ويمثل انتهاكا إجراميا لحقوقهم الإنسانية من قبل الخاطفين وأنه عمل مرفوض يتعارض مع القيم والأخلاق العربية ويسىء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.

كما أكد المجلس ، على أنه فى الوقت الذى يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضى العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها فى جميع الإجراءات التى تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم، ويعبر المجلس عن أمله فى أن تسفر الاتصالات التى تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق إحراز نتائج إيجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحو فورى.

وشدد المجلس مجددا، على مواصلة تعاون الدول العربية مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع العراق الشقيق، وما تبذله من جهود متواصلة لإطلاق سراحهم ، مطالبا فى الوقت نفسه العراقية بتحمل مسئولياتها القانونية الدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم فى أسرع وقت ممكن، خاصة أنهم دخلوا الأراضى العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق فى الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وحقيقة أن واقعة الاختطاف قد حدثت فى أراضى تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك