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"الصحفيين" تكرم سعيد الشحات ومحمد منير وعلا الشافعى فى حفل التفوق الصحفى

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"الصحفيين" تكرم سعيد الشحات ومحمد منير وعلا الشافعى فى حفل التفوق الصحفى "الصحفيين" تكرم سعيد الشحات ومحمد منير وعلا الشافعى فى حفل التفوق الصحفى
كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس، أعضاء لجان التحكيم الذين شاركوا فى اختيار الأعمال الفائزة فى مسابقة التفوق الصحفى لعام 2015.

ومن أعضاء لجان التحكيم، الكاتب الصحفى محمد منير نائب رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، والكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير جريدة "اليوم السابع" وعلا الشافعى رئيس قسم الفن فى "اليوم السابع" عن التغطية الفنية.

كما تم تكريم جمعة فرحات وعمرو سليم وسعد الدين شحاته وسيد محمود وغادة نبيل، وسعاد أبو النصر وياسر ثابت وجملات يونس، وطارق الشناوى، وماجدة موريس، ومدبولى عتمان، وعبد العظيم حماد، وأحمد شحاته ومحمد مسعد وعمرو نبيل وماجد نوار وأنور عبد ربه، وشريف رياض، وسيد عبد العاطى، ودينا سمك، وعبد القادر محمد على وأحمد محمود، ومحمد أبو طالب، محمد الهوارى، ومحسن حسنين وسلمى حسين، ورفعت فياض وعبد الله عبد السلام، وفريدة النقاش ونوال مصطفى، وسليمان جودة ومحمد أمين، وحمدى عبد الرحيم وعمر طاهر ومجدى حلمى وأسامة سلامة.


>- نقيب الصحفيين يهدى إيمان البحر درويش درع النقابة خلال حفل التفوق الصحفى
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