رئيس البرلمان العربى يشيد باعتراف اليونان بدولة فلسطين

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، باعتراف برلمان الجمهورية اليونانية رسميا وبالإجماع بدولة فلسطين فى الجلسة التى حضرها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مهنئا الحكومة والشعب الفلسطينى على توالى مثل هذه الاعترافات المهمة .

وأشاد الجروان فى بيان صحفى بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التى قامت بها الحكومة الفلسطينية والتى أدت إلى اعتراف العديد من الدول الأوروبية والأمريكية اللاتينية رسميا بدولة فلسطين داعيا بقية برلمانات وحكومات العالم التى لم تعترف بعد رسميا بدولة فلسطين إلى القيام بخطوات مماثلة ودعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وفقا لقرارات القانون الدولى.

وأشار الجروان، إلى أن البرلمان العربى كان قد خاطب كافة البرلمانات الدولية والإقليمية بهذا الشأن بهدف حثهم جميعا على دعم حقوق الشعب الفلسطينى وأهمها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية من شأنه يسهم بشكل كبير فى استقرار الوضع فى المنطقة والعالم.

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