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محكمة أمريكية ترفض إسقاط تهم"أبو ختالة" المتهم فى هجمات قنصلية بنغازى

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محكمة أمريكية ترفض إسقاط تهم"أبو ختالة" المتهم فى هجمات قنصلية بنغازى محكمة أمريكية ترفض إسقاط تهم"أبو ختالة" المتهم فى هجمات قنصلية بنغازى

>رفض كريستوفر كوبر قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية إسقاط التهم عن الليبى أحمد أبو ختالة المتهم فى الهجمات التى وقعت على القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازى الليبية، والتى قُتِل خلالها السفير الأمريكى كريس ستيفينز و3 آخرين.

وذكرت (فوكس نيوز) اليوم الخميس أن كوبر رفض طلبا تقدم به محامو أبو ختالة بإسقاط جميع التهم الـ 18 عنه، حيث يصفون الاتهامات بـ"الغامضة"، وأن وزارة العدل بالغت فى اتهامه بارتكاب جرائم حدثت خارج البلاد وليس داخل الولايات المتحدة.

وطالب المحامون - أيضا - القاضى كوبر بإعادة أبو ختالة إلى ليبيا، حيث يرون أن اعتقاله واستجوابه غير قانونيين، وكانت القوات الخاصة الأمريكية قد ألقت القبض على (أبو ختالة) فى يونيو عام 2014 فى ليبيا، وينتظر المحاكمة فى محكمة فيدرالية بواشنطن بتهم من بينها توفير الدعم المادى للإرهابيين، وقتل شخص يتمتع بحماية دولية وتدمير الممتلكات الفيدرالية.

وقد أجرى الكونجرس تحقيقات فى الهجوم، الذى يعتقد أن متشددين إسلاميين نفذوه، على مجمع القنصلية الأمريكية فى بنغازى يوم 11 سبتمبر 2012.
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