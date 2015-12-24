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وزراء الخارجية العرب يؤكدون على احترام اتفاق الصخيرات حول ليبيا

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وزراء الخارجية العرب يؤكدون على احترام اتفاق الصخيرات حول ليبيا وزراء الخارجية العرب يؤكدون على احترام اتفاق الصخيرات حول ليبيا
دعا وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم غير العادى الذى عقد اليوم فى مقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات، كافة الأطراف الليبية إلى احترام الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17-12-2015، الذى ينص على تشكيل حكومة وفاق وطنى.

وأعرب مجلس الجامعة العربية الوزارى عن أمله فى أن ينهى هذا الاتفاق معاناة الأشقاء الليبيين، ويفتح المجال للبدء فى مرحلة جديدة تتضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبى فى الأمن والاستقرار، كما دعا المجلس الذين لم يوافقوا على الاتفاق إلى سرعة الانخراط فى ركب الوفاق الوطنى الليبى.

كما أكد المجلس التزامه التام بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، كما رحب بالجهود الإقليمية الدولية الهادفة إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة التى تضمن مباشرة حكومة الوفاق الوطنى عملها من العاصمة طرابلس، وتدعو الميليشيات والجامعات المسلحة الى احترام سلطة هذه .

كما اكد المجلس التزام كافة الدول الاعضاء تقديم يد العون والمساعدة لحكومة الوفاق الوطنى فى التصدى للاخطار والمصاعب التى قد تواجهها فى اداء مهامها بناء على طلبها.

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مصر 365

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