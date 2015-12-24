قائد سلاح الجو العراقى: الموقف فى الرمادي يقترب من المرحلة الأخيرة

>صرح قائد طيران الجيش العراقى الفريق الأول الطيار الركن حامد عطية المالكى اليوم الخميس، باان الموقف فى الرمادى يقترب من المرحلة النهائية والصفحة الأخيرة من صفحات القتال هى تحرير مدينة الرمادى من الداخل وتطهير الشوارع والمنازل من داعش.

وقال فى تصريح صحفى نشر على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع العراقية: "إن طائرات طيران الجيش موجودة بشكل مستمر وتقدم الغطاء الجوى الكامل للقطعات البرية ليلاً ونهاراً بجميع أنواع الإسناد عند الطلب حيث إن معركة التحرير مخطط لها بشكل سليم وهنالك حالت انهيار كامل للعدو وسط هذا التقدم المذهل للقوات الأمنية".

وأضاف " أن التأخير الحاصل فى التقدم والتحرير بسبب التريث والتأنى فى معالجة الأهداف لعدم المساس بالمدنيين وإيقاع الخسائر بهم لان عصابات داعش عمدت ومن خلال أسلوبها الذى عرفناه إلى تفخيخ المنازل واتخاذ العديد منها كأوكار ومقرات لضرب القطعات العسكرية لذلك معالجة تلك الأهداف تتطلب وقتا وجهدا أكبر".

ودعا " الأهالى فى الأنبار الى الابتعاد عن المناطق والمنازل والأماكن التى تتواجد فيها عصابات داعش وتتخذها كمقرات وضرورة الابتعاد والانزواء فى أماكن بعيدة حفاظا على حياتهم وان عملية تحرير الرمادى لن تطول كثيرا وفى الأيام المقبلة سيتم تحرير مركز المدينة ورفع العلم العراقى والتهيؤ لعودة الحياة الطبيعية فيها كما عادت فى تكريت وغيرها من المناطق المحررة من دنس الإرهاب لأن داعش أصبح فى مقبض قواتنا الأمنية وسيتم إنهائه بالكامل".

وقال المالكى: " إن طائرات قيادة طيران الجيش لديها مهام وواجبات عديدة أخرى بالإضافة إلى الدور الذى تؤديه فى معركة الرمادى حيث تقوم بواجبات فى قواطع العمليات الأخرى إذ يقدم طيران الجيش يوميا ما يقارب 70-60 طلعة جوية مختلفة ويقدر عدد طلعاته القتالية فقط أكثر من 50 طلعة يوميا وهنالك تواجد مستمر فوق القطعات وهى تلبى متطلبات القائد البرى وذلك للمرونة العالية التى يتمتع بها الطيران السمتى (المروحيات) وإمكانية تحريكه من قاطع إلى آخر".

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