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أخبار سوريا اليوم.. فصائل من المعارضة تسيطر على أول قرية بـ"كوبانى"

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أخبار سوريا اليوم.. فصائل من المعارضة تسيطر على أول قرية بـ"كوبانى" أخبار سوريا اليوم.. فصائل من المعارضة تسيطر على أول قرية بـ"كوبانى"
تناولت أخبار سوريا اليوم ، الخميس ، سيطرة فصائل من المعارضة على أول قرية بكوبانى بعد أن حررتها من قبضة تنظيم داعش الإهاربى بمحافظة حلب شمالى سوريا، كما ركزت على سيطرة داعش على الحى الصناعى بمدينة دير الزور شرق سوريا.
>أشارت أخبار سوريا اليوم إلى سيطرة فصائل من المعارضة السورية تعرف باسم "قوات سوريا الديمقراطية" على أول قرية جنوب كوبانى "عين العرب" بعدما استردتها من تنظيم داعش الإهاربى بمحافظة حلب شمالى سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أن ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية تمكنت بعد اشتباكات قصيرة من السيطرة على قرية الصهاريج جنوب صرين- أمس- بعد أن دمرت بعض نقاط الحراسة لـ"داعش" فى القرية، تزامنا مع غارات عنيفة شنتها طائرات التحالف على مواقع التنظيم قريبا من خطوط الاشتباكات. وأضافت أن المواجهات أدت إلى سقوط عدد من مسلحى "داعش" بين قتلى وجرحى إضافة إلى استمرار عمليات إزالة الألغام وتفكيك المفخخات التى زرعها المسلحون قبل فرارهم.

وعلى جانب أخر تمكنت طائرة بدون طيار متطورة من التقاط صور دقيقة من ارتفاع كبير ترصد حجم الدمار الذى تعرض له حى جوبر فى ضواحى دمشق، والذى يعتبر بؤرة لأشرس المعارك فى سوريا للمتمردين الإسلاميين الذين يرفضون التخلى عن معقلهم الوحيد، وتكشف الصور دمار المنطقة بالكامل، وتبدو الضاحية خالية من السكان وهذا بعد ما فر معظمهم قبل الصراع، والقتال بين الجيش وجماعات المتمردين السورية دمرت الضاحية على مدى السنوات الماضية وجعلتها متساوية بالأرض.

ونتابع أخبار سوريا اليوم حيث أفاد ناشطون سوريون، أن مسلحى تنظيم داعش الإرهابى سيطروا على الحى الصناعى بمدينة دير الزور شرق سوريا. وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا)- حسبما ذكرت (إيه بى سى نيوز) الأمريكية- أن مسلحى التنظيم تمكنوا من السيطرة على الحى الصناعى، بعد هجوم واشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية. وأكدت وكالة "أعماق"- التابعة للتنظيم الإرهابى- أن مسلحيه بدأوا هجومهم على الحى بثلاث عمليات انتحارية استهدف خلالها مواقع للجيش السورى.

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