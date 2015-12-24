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بعد سحب اللقب منها.. رسالة مؤثرة للعالم من ملكة جمال كولومبيا

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بعد سحب اللقب منها.. رسالة مؤثرة للعالم من ملكة جمال كولومبيا بعد سحب اللقب منها.. رسالة مؤثرة للعالم من ملكة جمال كولومبيا

قررت ملكة جمال كولومبيا أريادنا جوتيريز، توجيه رسالة مؤثرة إلى العالم، بعد سحب لقب ملكة جمال الكون لسنة 2015 منها لأنها حصلت عليه عن طريق الخطأ.

وقالت جوتيريز، في رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: “يأتي الهدوء بعد العاصفة، أود أن أشكر كل واحد منكم على رسائلة الداعمة لي، وكل واحد منكم أصبح إنسانا رائعا في كتابي، وأعتبر نفسي محظوظة للغاية لحصولي على الدعم ليس من بلد واحد ولكن من جميع أنحاء العالم”.

وأضافت: “قدرك محتوم ومكتوب عليك، وكان قدري أن أحضر السعادة لبلدي بحصولي على لقب “ملك جمال الكون” لدقائق معدودة فقط، واليوم أنا القادمة من كولومبيا ومن المجتمع اللاتيني أصبحت حديث العالم كله”.

ووجهت جوتيريز رسالة بالشكر لملكة الفلبين بعد حصولها على لقب “ملكة جمال الكون” 2015، ولكنها لم تذكر اسمها، حيث قالت: “أود أيضا أن أهنئ الفلبين على ملكتهم الجديدة للكون”.

واختتمت وصيفة “ملكة جمال الكون” لسنة 2015 رسالتها للعالم بهذه الكلمات المؤثرة: “الحياة تستمر، وفي المستقبل سنعرف لماذا تحدث الأمور معنا بتلك الطريقة. شكرا لحبكم ودعمكم لي”.

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