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ضبط عاطل بـ 633 زجاجة بيرة وخمور و5 قطع حشيش فى المحلة

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ضبط عاطل بـ 633 زجاجة بيرة وخمور و5 قطع حشيش فى المحلة ضبط عاطل بـ 633 زجاجة بيرة وخمور و5 قطع حشيش فى المحلة
ألقى النقيب عمرو منصور ضابط مباحث مركز المحلة القبض على اطل مقيم فى قرية دمرو وبحوزته 633 زجاجة بيرة وخمور و5 قطع حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا بضبط 633 زجاجة بيرة وخمور و5 قطع حشيش بحوزة "عمر.ا.ح" – 38سنة عاطل - واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار فتحرر له المحضر اللازم وقرر احمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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