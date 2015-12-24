نصائح غير عادية للتغلب على الصداع أهمها تناول المكسرات وممارسة الجنس بانتظام

1- من الضرورى الجلوس مستقيمًا:

2- تناول وجبة خفيفة من المكسرات والحبوب:

الصداع من أشهر الأعراض التى تصيب الكثيرين، وينتج عنها آلام شديدة تؤثر على ممارسة الحياة بشكل طبيعى، لذا هناك نصائح غير عادية للتغلب على الصداع قدمها الموقع الإلكترونى (The times of india) الهندى منها:>من أسوأ العادات التى تساعد على زيادة ألم الصداع، الجلوس دافعًا رأسك إلى الأمام لذلك من المفضل الجلوس وقدميك مسطحة على الأرض والحفاظ على الوركين والركبتين بشكل مستقيم.>حسب ما جاء فى التقرير فإن المكسرات تحتوى على المغنسيوم الذى يعد من المصادر التى تساعد على ارتخاء العضلات، وحال عدم وجوده يتسبب فى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ ونسبة السكر فى الدم، والتى يمكن أن تؤدى إلى الصداع، حيث وجد الباحثون أن ما يصل إلى 50٪ من الذين يعانون من الصداع النصفى لديهم مستويات منخفضة من المغنسيوم.

وتشمل المصادر الجيدة الأخرى من المغنسيوم الخضراوات الطازجة الورقية الخضراء، ومعجون الطماطم، والفاصوليا والبسلة البطاطس والشوفان.

3- الإكثار من ممارسة الجنس:

>ووفقًا للتقرير فإن ممارسة الجنس تؤدى إلى تخفيف جزئى أو كامل للآلام الرأس فى بعض حالات الإصابة بالصداع النصفى، كما يقول أطباء الأعصاب إن نتائج الدراسات أثبتت أن نصف المصابين بالصداع النصفى، يشهدون تحسنًا فى الأعراض، عند ممارستهم للعلاقة الحميمية لأن الجنس يفرز الإندورفين الذى يعد من مسكنات الألم الطبيعية فى الجسم، والتى يمكن أن تقلل أو تقضى على الصداع.