كوادرادو: اللعب بانتظام مع تشيلسي سيعيد فالكاو الرائع

(إفي): أكد جناح المنتخب الكولومبي لكرة القدم خوان كوادرادو أن مواطنه راداميل فالكاو سيعود "هدافا رائعا" لو لعب بصورة منتظمة مع ناديه تشيلسي الإنجليزي.

وقال كوادرادو في مؤتمر صحفي بمدينة ميديين الكولومبية "في وقت ما، عندما يلعب بانتظام، سنعود لنرى فالكاو الرائع الذي اعتدناه".

وبدأ الهولندي جوس هيدينك، بديل البرتغالي جوزيه مورينيو، هذا الأسبوع ولايته الثانية في تدريب النادي اللندني بمتابعة تدريبات فالكاو، الذي يبذل جهده ليعود مجددا إلى قائمة الفريق.

ويرى لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أن مواطنه لم يتمكن من استعادة المستوى الذي قدمه في الماضي مع بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد وموناكو، لقلة ظهوره مع الزرق.

وأضاف عن اللاعب الملقب بالنمر "فالكاو قادم من أمر صعب وهو الإصابة، ولذلك لا يشارك كثيرا، لكننا جميعا نعرف أنه لاعب كبير وهداف كبير".

كما صرح كوادرادو، الذي كان إلى جانب أطفال معوزين بحي (لا سييرا) في ميديين، بأنه غير نادم على ظهوره غير الموفق مع تشيلسي في النصف الأول من العام الجاري.

وقال الكولومبي "لم آسف قط على ذلك، فقد كان الوصول إلى ناد كبير بمثابة حلم"، مضيفا أنه لاحت له فرص قليلة مع الفريق اللندني لأنه عندما انضم إليه "كان فريقا جاهزا" وكان من "الصعب قليلا" الحصول على مكان بالتشكيل.

وقال كوادرادو إنه سعيد بإعارته الحالية إلى يوفنتوس، مشيرا إلى أن لعبه في السابق في إيطاليا ساعده على التأقلم مع فريق السيدة العجوز.