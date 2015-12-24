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بيلد: جوارديولا سيكون أغلى مدرب في العالم مع مانشستر سيتي

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بيلد: جوارديولا سيكون أغلى مدرب في العالم مع مانشستر سيتي بيلد: جوارديولا سيكون أغلى مدرب في العالم مع مانشستر سيتي

(إفي): كشفت صحيفة (بيلد) الألمانية يوم الخميس أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا سيتقاضى راتبا سنويا قدره 25 مليون يورو سنويا خلال تدريبه لمانشستر سيتي اعتبارا من الموسم المقبل.

وفي حال تأكيد هذه المعلومة، سيصبح جوارديولا المدرب الأعلى راتبا في العالم كما سيمثل هذا الرقم ضعف ما يتقاضاه حاليا في بايرن ميونيخ.

يأتي ذلك بعد أن كشفت مجلة (كيكر) أمس الأربعاء أن جوارديولا سيتولى تدريب المان سيتي اعتبارا من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة مواسم، رغم أن الفريق الإنجليزي يدربه حاليا التشيلي مانويل بيلليجريني الذي يمتد عقده حتى عام 2017.

وتربط جوارديولا علاقة طيبة مع المديرين التنفيذيين لمانشستر سيتي، فيران سوريانو وتشيكي بيجيرستاين، منذ أن كان يتولى تدريب برشلونة الإسباني.

ومنذ أسابيع تتكهن الصحف في ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا برحيل جوارديولا عن بايرن وتوليه تدريب المان سيتي، ولكن إعلان رحيله عن الفريق البافاري رسميا لم يتم سوى الأحد الماضي.

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