بالصور.. محافظ الشرقية: قروض "مشروعك" تبدأ من 1000 جنيه حتى 2 مليون

قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك " بمدينة العاشر من رمضان، له ميزه عبقرية للشباب، وتبدأ القروض له من 1000 جنيه إلى 2 مليون جنيه تقريبا، بفوائد تصل إلى 7 %، وهناك تيسيرات تمنح للمشترك فى المشروع بعيدا عن الإجراءات البنكية، التى قد تعيق أى شاب فى إنشاء مشروع خاص به.

وذكر محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش افتتاح مقر المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك " بمدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية مجلس أمناء العاشر من رمضان خلف المعهد التكنولوجى بالمجاورة 24، بحضور السفير الدكتور محمود السعيد، المنسق العام للمشروع القومى للتنمية المجتمعية “مشروعك"، و الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء، والمهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس مجلس الأمناء، أنه أن كان للمشروع اهمية لمحافظة الشرقية فله اهمية أكبر فى مدينة العاشر من رمضان ، لوجود المستثمرين من الشباب ممن لديهم رغبة فى تكبير مشروعاتهم وزيادة استثماراتهم فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ، اضافة الى المشروعات الاضافية ، للكافيهات ، ومراكز التجارة والبيع والشراء ، وهو ما سيساهم فى خلق فرص للتشغيل جديدة فى العاشر من رمضان .

وأضاف المحافظ ، أن محافظة الشرقية تعدت الـ50 مليون جنيه لآلاف المشتركين فى المشروع، ولا يوجد أى مانع من فتح مقرات جديدة بعد أن وصل عدد المقرات بالشرقية الى 17 مقر ليكون مقر العاشر هو رقم 18 ونبحث حاليا فرصة فتح مقر جديد فى الصالحية الجديدة أذا تم توفير الاستعداد والجدوى من اقامته، ) بهدف تسهيل حصول الشباب والمواطنين على القروض اللازمة لإقامة المشروعات بهدف إحداث تنميـــة محليـــة وتشغيل الشبــــــاب وذلك من خــــــلال التعــــاون بين البنــــوك الوطنيـــة ( البنك الأهلي – بنك مصر ) والإدارة المحلية.



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