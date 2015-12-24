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بالصور.. المدارس المنتجة تشارك فى معرض"ديارنا"بالوادى الجديد

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بالصور.. المدارس المنتجة تشارك فى معرض"ديارنا"بالوادى الجديد بالصور.. المدارس المنتجة تشارك فى معرض"ديارنا"بالوادى الجديد
شاركت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد فى معرض ديارنا للاسر المنتجة بأرض المعارض فى مدينة نصر بمنتجات المدارس حيث لاقت اقبال كبير من رواد المعرض لتنوعها وجودتها وتميزها بالطابع البدوى من خلال استخدام خامات البيئة وشملت منتجات النخيل والاعشاب والدوم والبلح والملوخية والكركديه والنعناع ومنتجات سعف النخيل وغيرها.

وقال عبد القادر عبد المنعم مسئول لجنة تقييم المدارس المنتجة بوزارة التربية والتعليم أن منتجات مديرية تعليم المحافظة نجحت فى غزو اسواق القاهرة من خلال معرض القاهرة الدولى تحت إشراف مدير إدارة المدرسة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بالمديرية احمد خضر حسنين مؤكدا أن المدرسة المنتجة بالمديرية تخطط للمشاركة في معرض الوزارة المقرر إقامته فى يناير المقبل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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