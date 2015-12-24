نائب النور بدمياط : نرفض الدولة الاستثنائية ونعلى مصلحة الوطن

قال الدكتور عبد الرحمن البكرى نائب حزب النور عن دائرة فارسكور بدمياط أن مواد الدستور يجب أن تترجم إلى قوانين لإرساء دولة القانون وتابع :نرفض الدول الاستثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء البكرى بممثلى الصحف والقنوات الفضائية اليوم وأضاف أن البرلمان الحالى هو اخطر برلمان فى مصر وجميع النواب على قلب رجل واحد لصالح البلد والبرلمان مستمر على مدار السنوات الخمس القادمة ويجب ان نعمل لصالح مصر بلا تعصب وبلا أنانية.

وأشار البكرى إلى أن انتخاب رئيس المجلس والوكلاء ورؤساء اللجان والوكلاء يجب ان يكون بعد دراسة الـ"سى فى"لكل مرشح لاختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب.

وأكد البكرى بأنه يضع ملف سد النهضة على رأس الملفات التى سيناقشها تحت قبة البرلمان مشيرا إلى أن هذا الملف حيوى لأن المياه خط أحمر مقترحا بأن يجتمع وفد من البرلمان المصرى مع البرلمان الاثيوبى للتفاهم.

وتابع : ثم يأتى ملف الشباب بكل جوانبه من توظيف وتثقيف وتدريب وتعليم مؤ كدا أن الشباب قنبلة موقوتة يجب رعايته الرعاية الكاملة.

وأضاف: اننا فى محنة يعانى منها جيل الشباب مطالبا بأن تتولى لجنة الثقافة بمجلس النواب كافة الأطر اللازمة لتثقيف الشباب مع تفعيل دور الازهر مؤكدا أن الحريات المطلقة خطر ولابد من وضع سقف لكافة الحريات حتى تسير فى الطريق الصحيح.