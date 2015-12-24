جريدة "الحقيقة"بالإسكندرية : ملياردير إخوانى يستولى على اموال البورصة

فى إطار مبادرة تبنى الصحف الإقليمية، ينشر"اليوم السابع" أبرز ما تضمنه عدد شهر ديسمبر من جريدة الحقيقة التى تصدر بالإسكندرية .>تضمنت الجريدة مانشيتات فى صفحتها الأولى منها "سبينيس ..سلاسل سوبر ماركت فى مصر تبيع منتجات ووجبات مسممة" كما أبرزت بلاغ للنائب العام باستيلاء محمد متولى الملياردير الإخوانى على اموال البورصة.

وأشارت الصحيفة إلى ملفات أرض طريقى السويس وإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون و كشفت عن أن 100 مليار جنية تدخل خزينة الدولة بعد تقنين 67 مليون متر بطريق الاسماعيلية الصحراوى من زراعى الى سكنى وفق تصريحات من مصادر رسمية بوزارة الاسكان.

ومن أبرز الأخبار والتحقيقات:

- مدينة 6 أكتوبر والعبور والحى السادس وحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة مدن أشباح .. العشوائيات تزحف للمدن الجديدة بقوة .

>- عاطل عن العمل بدرجة ماجستير ودكتوراة .

>- عمارات الإسكندرية المخالفة تنهار خلال 3 سنوات.

>- قرار جمهورى..أرض الإصلاح والمعمورة البلد بالإسكندرية أقصى ارتفاع 9 أمتار فقط.

>- كارثة عقارية على كوبرى ستانلى.

>- معهد الكنج مريوط يزور فى أوراق رسمية.

>- التحفظ على مصنع للأدوية بدون ترخيص فى الإسكندرية

>- بالمستندات بناء عقارات على ارض مخصصة وحدة صحية ونقطة شرطة ومسجد ونادى بمنطقة إسكوت.

>-أجهزة الدولة بالكامل تعلن الحرب على مافيا الأراضى.

>- المعاهد القومية عزبة خاصة ..270 قضية على مكتب مستشار التعليم العالى.

>- أسماء الشركات النصابة فى الصحف والنت.

>- جريمة كبرى داخل فندق مينا هاوس الاثرى.

>- بلاغ للنائب العام عن محمد متولى الملياردير الاخوانى يستولى على اموال البورصة.



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