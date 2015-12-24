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محافظ الشرقية يمنح مسنة شقة بالعاشر..ورئيس مجلس الأمناء يطالبه بشقة ابن الشهيد

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محافظ الشرقية يمنح مسنة شقة بالعاشر..ورئيس مجلس الأمناء يطالبه بشقة ابن الشهيد محافظ الشرقية يمنح مسنة شقة بالعاشر..ورئيس مجلس الأمناء يطالبه بشقة ابن الشهيد
فوجئ محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، خلال افتتاحه مقر المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمدينة العاشر من رمضان تحت رعاية مجلس أمناء العاشر من رمضان، بسيدة عجوز تطالبه بكشك أو شقة تعيش فيها، وإذا بالمحافظ يخاطب نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان الدكتور أحمد عبد المولى لتوفير شقة للسيدة المسنة، فأخبره نائب الجهاز بأنه "بعد الثورة لا يوجد تخصيص".

ورد المحافظ عليه، سأعطيها من الحصة الخاصة بالحالات الإنسانية، مما اضطر نائب رئيس الجهاز بمطالبة ابنها بإحضارها إلى مقر جهاز العاشر من رمضان لبحث حالاتها، وتسليمها إحدى الوحدات المخصصة للحالات الحرجة من الجهاز.

وفى سياق متصل، ناقش الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمناء العاشر، مع المحافظ الدكتور رضا عبد السلام، على هامش افتتاحه مقر المشروع، الشقة التى كان من المزمع أن يتم تسليمها لابن شهيد الإرهاب فى سيناء عمرو محمد الدرديرى، ولكن وزير الإسكان رفض منحها للابن، بحجة أن الطفل قاصر، فى حين أنه يمكن أن تمنح لأمه بصفتها وصية على الولد وتظل باسم الطفل، لكن القوانين واللوائح تحبط الهمم، قائلا له "الله يكون فى عونكم".

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مصر 365