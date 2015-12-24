أخبار فلسطين اليوم.. المالكى: عضوية مصر بمجلس الأمن ستضع القضية فى الأولويات

ركزت أخبار فلسطين اليوم، على العديد من التقارير أهمها، أكد وزير الخارجية الفلسطينى الدكتور رياض المالكى أن عضوية مصر فى مجلس الأمن خلال العامين المقبلين ستغير من نظرة المجتمع الدولى للقضية الفلسطينية ليضعها على رأس سلم أولوياته لإيجاد إطار للحل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المالكى فى حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الاوسط برام الله الخميس، أن القيادة والشعب الفلسطينى لديهم ثقة كاملة فى أن القضية الفلسطينية ستتغير فى الشكل والمضمون خلال عضوية مصر فى مجلس الأمن الدولى مطلع العام المقبل، مؤكدا أن مصر دائما تدعم الموقف الفلسطينى فى المحافل الدولية كافة.

وأوضح أن العلاقات المميزة بين مصر وفلسطين وقيادتى البلدين سوف تساعد بشكل كبير فى الإسراع باتخاذ كل الخطوات اللازمة فى داخل مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجانبين خلال الأيام القادمة خاصة أن هناك الكثير من القضايا والملفات التى يجب أن نحملها جميعا وتمثلنا فيها مصر داخل مجلس الأمن.

وقال المالكى: "نحن على ثقه تامة أنه خلال هذين العامين سنحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات فى مجلس الأمن نتيجة لعضوية مصر ودورها داخله".

ومن أخبار فلسطين اليوم، قتل شاب فلسطينى وأصيب 7 آخرون اليوم الخميس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب قتل جراء إصابته بعيار نارى فى الرأس أطلقته عليه قوات من الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات اندلعت فى مخيم قلنديا، وحسب المصادر، فإن المواجهات أسفرت عن إصابة سبعة شبان آخرين بجروح وصفت بالمتوسطة.

وكان ثلاثة شبان فلسطينيين قتلوا منذ ساعات صباح اليوم بإطلاق نار إسرائيلى فى القدس وكل من الخليل وسلفيت فى الضفة الغربية فى ثلاث حوادث منفصلة.

وقال الجيش الإسرائيلى إن الشبان الثلاثة نفذوا عمليات طعن ودهس أسفرت عن إصابة جندى وحارسى أمن إسرائيليين بجروح متوسطة إلى طفيفة.