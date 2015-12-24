أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور القاهرة يضبط 309 "سائق مخمور" و 155 قضية نصب وسمسرة خلال 2015

Google+ Print
مرور القاهرة يضبط 309 "سائق مخمور" و 155 قضية نصب وسمسرة خلال 2015 مرور القاهرة يضبط 309 "سائق مخمور" و 155 قضية نصب وسمسرة خلال 2015
شنت الإدارة العامة لمباحث مرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير الادارة العامة للمرور حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وممارسى أعمال البلطجة والنصب.

وأسفرت الجهود المبذولة منذ شهر يناير الماضى حتى شهر نوفمبر عن ضبط 22 تشكيلا عصابيا، 11 قضية انتحال صفة و39 سيارة مبلغ بسرقتها ، 78 سيارة متلاعب باجزائها الجوهرية، 5 سرقات "نشل" ، 155 قضية نصب وأعمال سمسرة ، 3 تلبس سرقة سيارات.

و ضبطت الادارة 309 قائدى سيارة تحت تأثير المخدرات، 1240 منادى سيارات بدون ترخيص، 7 آلاف و449 حملة مرورية، 14 قضية مخدرات، قضية آثار و سلاح نارى 3 اشتباه سياسى ، حجز 489 سيارة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365