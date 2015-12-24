مرور القاهرة يضبط 309 "سائق مخمور" و 155 قضية نصب وسمسرة خلال 2015

شنت الإدارة العامة لمباحث مرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير الادارة العامة للمرور حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وممارسى أعمال البلطجة والنصب.إعلان - Ads إعلان - Ads
و ضبطت الادارة 309 قائدى سيارة تحت تأثير المخدرات، 1240 منادى سيارات بدون ترخيص، 7 آلاف و449 حملة مرورية، 14 قضية مخدرات، قضية آثار و سلاح نارى 3 اشتباه سياسى ، حجز 489 سيارة .
وأسفرت الجهود المبذولة منذ شهر يناير الماضى حتى شهر نوفمبر عن ضبط 22 تشكيلا عصابيا، 11 قضية انتحال صفة و39 سيارة مبلغ بسرقتها ، 78 سيارة متلاعب باجزائها الجوهرية، 5 سرقات "نشل" ، 155 قضية نصب وأعمال سمسرة ، 3 تلبس سرقة سيارات.
و ضبطت الادارة 309 قائدى سيارة تحت تأثير المخدرات، 1240 منادى سيارات بدون ترخيص، 7 آلاف و449 حملة مرورية، 14 قضية مخدرات، قضية آثار و سلاح نارى 3 اشتباه سياسى ، حجز 489 سيارة .
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