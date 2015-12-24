سفير بريطانيا لدى ليبيا يطالب بمقاطعة المؤسسات الموازية لحكومة السراج

>طالب سفير بريطانيا لدى ليبيا، بيتر ميليت، بالتوقف عن التواصل مع المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق الوطنى الليبية.

واعتبر "ميليت" فى تصريح صحفى مقتضب نشر اليوم، أن حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج التى تم التوصل إليها فى اتفاق الصخيرات المغربية هى الحكومة الوحيدة فى البلاد.

ووقع أعضاء فى البرلمانين المتنازعين فى ليبيا، وشخصيات سياسية أخرى، وممثلون للمجتمع المدنى اتفاقا برعاية الأمم المتحدة فى المغرب يوم الخميس الماضي، يهدف إلى توحيد سلطتين تتنازعان الحكم منذ عام ونصف العام.

وكان مجلس الأمن الدولى قد أصدر بالإجماع القرار 2259 الذى يرحب بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى فى الصخيرات بالمغرب فى السابع عشر من الشهر الجاري، وبإنشاء المجلس الرئاسي.

وطلب القرار من المجلس الرئاسى العمل على وجه السرعة فى غضون فترة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى الاتفاق، على تشكيل حكومة وفاق وطنى وإكمال الترتيبات الأمنية المؤقتة لبسط الاستقرار فى ليبيا.

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