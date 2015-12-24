أخبار الأردن اليوم ..العاهل الأردنى يعزى ملك السعودية فى ضحايا حريق مستشفى جازان

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير ، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم بعث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الخميس، برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى ضحايا الحريق الذى اندلع فجر اليوم فى مستشفى جازان العام جنوبى السعودية

وأعرب الملك عبدالله الثانى، فى البرقية، عن بالغ التأثر بهذا المصاب سائلا الله العلى القدير أن يلهم خادم الحرمين الشريفين وذوى الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب السعودى الشقيق كل مكروه.

> يشار إلى أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فى حريق شب بمستشفى مدينة جازان العام فيما أصيب 107 أشخاص آخرين، وذلك حسبما أعلنت هيئة الدفاع المدنى السعودية.

ومن اخبار الاردن اليوم ايضا ، أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو عن رغبة بلاده فى التوصل الى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطينى على غرار ما حدث مع مصر والأردن.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال احتفالية عقدها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى على شرف الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو الذى يقوم بزيارة لاسرائيل ، بحسب الإذاعة الاسرائيلية .

غير أن نتنياهو أكد أن الإرهاب والسلام لا يسيران معا داعيا القيادة فى رام الله الى إرساء ثقافة السلام فى أوساط الفلسطينيين ووقف التحريض على الإرهاب.

وحث نتنياهو القيادة الفلسطينية على الإعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودى مثلما ترغب فى ان تعترف اسرائيل بحق الوجود لدولة قومية فلسطينية.

وشدد على وجوب التوصل الى ترتيبات امنية لضمان سلام حقيقى ودائم. يذكر ان اسرائيل اوقفت فى شهر ابريل عام 2014 مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بعد التوصل الى اتفاق مصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة وتشكيل حكومة توافق وطنى.

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