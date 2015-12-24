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أخبار السعودية اليوم.. مقتل 31 شخصا وإصابة 123 فى حريق مستشفى جازان

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أخبار السعودية اليوم.. مقتل 31 شخصا وإصابة 123 فى حريق مستشفى جازان أخبار السعودية اليوم.. مقتل 31 شخصا وإصابة 123 فى حريق مستشفى جازان
تصدر أخبار اليوم خبر مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 123 آخرين فى حريق شبّ فجر اليوم الخميس فى مستشفى جازان العام.

باشرت 21 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من الدفاع المدنى مدعومة بفرق أمنية وخدمية لإطفاء حريق كان سببه ماس كهربائى.


>وأوضح المتحدث الرسمى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطانى، أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً فى تمام الساعة الثانية وعشر دقائق عن وقوع حادث حريق بمستشفى جازان العام بالدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء الولادة والحضانة، وتم انتقال 4 فرق من مدينة جيزان، وتم دعمها بـ17 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف وسلالم من كافة إدارات ومراكز المنطقة، بالإضافة إلى جميع الجهات الإسعافية والأمنية والخدمية التى شاركت فى الحادث، حيث قامت الفرق بعملية إخلاء للموقع والسيطرة على الحادث.

وكان من بين أخبار السعودية اليوم أيضا نفى مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى للاتصال المؤسسى والتسويق وائل بن محمد السرحان، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن نقل مطار منطقة (نجران) بعيدا عن الحدود اليمنية. وأكد السرحان- فى تصريحات لوكالة الأنباء السعودية- أن الحديث عن نقل المطار "غير صحيح"، مشيرا إلى أن مطار نجران الإقليمى لم يقرر أبدا نقله إلى مكان آخر.

كما تصدرت أخبار السعودية اليوم خصخصة جزئية لقطاعات حكومية لترشيد الإنفاق، كإحدى الأدوات التى تلجأ إليها السعودية فى الخطة الاقتصادية الجديدة التى تهدف لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد، للاستفادة من مزايا منافع الخصخصة.

وبدأت عملية خصخصة القطاعات الحكومية منذ فترة لكنها تعود للواجهة اليوم كإحدى الخطوات التى قد تلجأ إليها الحكومة بهدف ترشيد الإنفاق والمحافظة على موارد الدولة، حيث يسهم تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص فى التخلص من الأعباء المالية الضخمة، وبالتالى يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير، هذا إلى جانب تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من عائدات التخصيص.

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مصر 365

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