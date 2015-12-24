أخبار اليمن اليوم.. السيسى يستقبل وزير الخارجية اليمنى لمناقشة آخر المستجدات

ركزت أخبار اليمن اليوم، الخميس، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم ، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، عبد الملك المخلافى، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومن الجانب اليمنى كل من وكيل وزارة الخارجية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية القائم بأعمال سفارة اليمن فى القاهرة.

ونقل المخلافى رسالة إلى السيسى من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أعرب فيها عن تقدير واعتزاز القيادة والشعب اليمنى بدور مصر التاريخى الداعم لليمن، وما تبذله من مساع مُقدرة ومستمرة للدفاع عن اليمن وحماية آمنه القومى الذى يعد جزءا أساسيا من الأمن القومى العربى.

وأوضح أن الرسالة تضمنت، الإشادة بالمشروعات الوطنية الكبرى التى أطلقتها مصر مؤخرا، والإعراب عن خالص التمنيات لمصر بكل الخير والازدهار ومواصلة دورها المحورى فى دعم جهود السلام فى اليمن والمنطقة، لاسيما بعد أن استعادت موقعها المتميز كركيزة استراتيجية للأمن والاستقرار داخل محيطها الإقليمى، وفى ضوء عضويتها المرتقبة فى مجلس الأمن.

ومن أخبار اليمن اليوم أعرب مجلس الأمن الدولى عن قلقه من انتهاكات الهدنة فى اليمن التى أُعلنت فى البلاد تزامنا مع محادثات السلام، التى ترعاها الأمم المتحدة.

وتهدف محادثات السلام إلى إنهاء الحرب الأهلية بين حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والمسلحين الحوثيين المدعومين بقوات الرئيس اليمنى السابق على عبد صالح.

وأصدر المجلس المؤلف من 15 دولة بيانا يعبر عن قلقه العميق من انتهاكات وقف الأعمال الحربية التى ترتكب أثناء المحادثات، كما أعرب أيضا عن القلق من الوضع الإنسانى فى اليمن الذى ما زال يتفاقم.

وصدر البيان الذى جاءت الموافقة عليه بالإجماع عن اجتماع المجلس الثلاثاء بشأن اليمن فى جلسة علنية هى الأولى للنظر فى الصراع اليمنى منذ اندلاعه قبل 9 أشهر.

وقال البيان أيضا إنه يؤكد على ضرورة أن يؤدى وقف الأعمال الحربية والامتثال لقرارات مجلس الأمن إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.