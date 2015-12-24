عباس النوري يحذّر: هذه الحسابات مزوّرة

سيدتي نت _ دمشق

يستعد النجم السوري عباس النوري لتصوير أول أعماله للموسم الرمضاني القادم وهو " أحمر " للمخرج جود سعيد و الكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي .

ويؤدي النجم السوري في المسلسل شخصية المحامي خالد القاضي في جهاز الرقابة الذي يتعرض للقتل ولينكشف من خلال التحقيق الذي يقوده صديقه المقرب حليم مدى ارتباط " خالد " بالفساد وبشخصيات متنفذة .

وتدور أحداث العمل في دمشق خلال الفترة الراهنة ولكن بعيداً عن الخوض في تفاصيل الأزمة السورية التي ستبقى خلفية للأحداث لا أكثر .

وكان النجم السوري قد عاد من الجزائر قبل أيام قليلة حيث تم تكريمه ونال درع التميز العربي خلال فعاليات المهرجان الثقافي العربي للسينما حيث تضمنت فعاليات المهرجان تظاهرة خاصة بدمشق بعنوان " سلاماً من صبا بردى " وذلك لدعم السينما السورية في الفترة الحالية .

وبهذه المناسبة قال النوري : " الجزائر بلد عزيز وكبير ومهم وعندما نحضر هنا نكون بين أهلنا وأحبائنا.. فهذا بلد المليون شهيد والتاريخ شاهد على اعجازات حققها الإنسان الجزائري". وعن الفعالية قال: " سترفد السينما العربية بمحطة مهمة ومضيئة وستكون جسرا للعبور إلى عالم سينمائي عربي أكثر رقيا وحضارة".

وأكد النوري في حديث لـ سيدتي نت انه لا يملك أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وان كل الصفحات التي تنسب إليه مزورة .