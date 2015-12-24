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ما حقيقة تأجيل مسلسل غادة عبد الرازق الجديد وغيابها عن دراما رمضان؟

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الخميس 24-12-2015 14:46

القاهرة_مروة عبد الفضيل

انتشرت منذ أيام أخبار تؤكّد أنّ الفنانة غادة عبد الرازق ستغيب عن الشاشة في شهر رمضان المقبل، بعد حرصها المتواصل طيلة تسع سنوات على خوض المنافسة الدرامية في الشهير الفضيل، وقيل إن مسلسلها "الخانكة" تأجل تصويره.
الأخبار الكثيرة التي انتشرت دفعت منتجة المسلسل مها سليم للرد عبر بيان إعلامي وصل إلى "سيدتي نت" نسخة منه جاء فيه أن "هناك جلسات عمل مكثفة تعقدها مع غادة والمخرج محمد جمعة للوقوف على تفاصيل المسلسل الذي سيبدأ تصويره مع مطلع العام الجديد".
وأضافت أن "جمعة بدأ بالفعل ترشيح باقي أبطال العمل وأن الشركة المنتجة بصدد التعاقد مع النجوم الذين سينضمون للمسلسل خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن استلم الحلقات الأولى من السيناريست محمود بسيوني".
وأضافت "قام جمعة بترشيح الفنانين نجلاء بدر وأحمد صلاح السعدني للمشاركة في العمل بعد أن تم التعاقد مع الفنان ماجد المصري".
وأضاف البيان أن المخرج بدأ معاينة أماكن تصوير المسلسل الذي تظهر فيه غادة بشكل جديد ومختلف عما قدمته من قبل، كما أن العمل تدور أحداثه في إطار تشويقي حيث يبدأ بمفاجأة مدوية وبعدها تنطلق الأحداث بشكل مكثف، وأوضحت مها أن غادة ستبدأ تصوير مشاهدها بالمسلسل فور انتهائها من تصوير فيلم "اللي اختشوا ماتوا"، مشيرة إلى أن غادة بدأت بالفعل شراء الملابس الخاصة بالشخصية التي تجسدها في العمل.

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سيدتي