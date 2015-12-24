تقدّم نقيب الممثلين أشرف زكي باستقالته فكانت المفاجأة

أعلن أعضاء نقابة الممثلين بالإجماع رفضهم للاستقالة التي تقدم بها الفنان اشرف زكي، من منصبه كنقيباً للممثلين.

وقال أحد أعضاء النقابة الفنان إيهاب فهمي في بيان نشره على فيس بوك: "قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية بالإجماع، رفض الاستقالة التي تقدم بها السيد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. نظراً للضغوط النفسية والعملية التي تعرض لها في الفترة اﻷخيره كما وافق المجلس على منح سيادته أجازه لمده أيام سوف يستغلها الدكتور أشرف زكي في أداء مناسك العمرة ويعود بعدها لقيادة النقابة لتحقيق ما وعد به في برنامجه اﻹانتخابي وعلى هذا فقد طويت هذه الصفحة بغير رجعة".

وكانت صفحة النقابة قد أعلنت قبل ساعات من هذا البيان نية أشرف زكي التقدم باستقالته قائلة: في خطوة مفاجئة أعلن دكتور أشرف زكي أنه سيتقدم باستقالته دون إبداء أسباب واضحة".