هذه أقوى المسلسلات التركية في العام 2015

في كل عام، تبرز مسلسلات تركية، وتتفرد باحتلالها المراكز الأولى في تصنيف المشاهدة الأسبوعي متقدمة على المسلسلات الأخرى الأقل قوة وجاذبية فنياً وجماهيرياً.

«سيدتي التركية» رصدت لكم أقوى المسلسلات التركية، فنياً وجماهيرياً، على الشاشات التركية لعام 2015 والمرشحة بقوة للدبلجة والعرض عربياً قريباً:

1-وادي الذئاب 10

أصبح المسلسل التشويقي المثير «وادي الذئاب» ظاهرة درامية فريدة من نوعها؛ لقدرته على الاحتفاظ بتفوّقه الجماهيري والدرامي لعشر سنوات وأكثر بقصصه البوليسية التي تختلط بها خيوط الحب والإثارة والوطنية والتشويق بذكاء درامي، ومازال محافظاً على تصدره نسبة المشاهدة محتلاً المركز الأول بنجمه وبطله الأوحد النجم التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار.

وقد تفوّق، مؤخراً، على المسلسل التاريخي الجديد «السلطانة كوسيم» فحقق المركز الأول يوم عرض الحلقة الأولى من «السلطانة كوسيم» الذي جاء ترتيبه بعده بالمركز الثاني، ثم تراجع «السلطانة كوسيم» في باقي حلقاته الأولى للمركز التاسع لمدة شهر كامل.

2-العشق الأسود 1و2

حقق المسلسل الرومانسي التركي «العشق الأسود» بجزأيه الأول والثاني أعلى نسبة مشاهدة في تركيا وبيع لأكثر من 140 دولة في العالم، وحصد بطلاه: توبا بويوكستون الشهيرة فيه بإيلين، وأنجين إكيوريك الشهير فيه بعمر على جوائز تركية وأجنبية عديدة كأفضل ممثل وممثلة، من بينها جائزة «كريستال ماوس» الشهيرة.

وتدور أحداثه حول مصممة مجوهرات شابة يقتل والدها رجل الأعمال بظروف غامضة وتقتل معه سلمى خطيبة المحقق عمر أيضاً، وتقودهما الأحداث معاً للاشتباك مع عصابة تبييض أموال الأعمال غير المشروعة ويقعان معاً في شباك العشق الأسود.

ويعدّ هذا المسلسل من أكثر مسلسلات توبا بويوكستون شعبية، وقيل إنه تفوّق على مسلسليها الأنجح: «سنوات الضياع» و«عاصي» حيث كان مسلسلاها الآخران: «بائعة الورد» و«20 دقيقة» أقل نجاحاً جماهيرياً من مسلسلها الأخير «العشق الأسود».

3-القبضاي 3

حقق الموسم الثالث من مسلسل «القبضاي» بطولة: بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة، وكينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا أعلى نسبة مشاهدة، وحظي بإعجاب النقاد وملايين المشاهدين حول العالم.

وتدور أحداثه حول الشاب ماهر كارا الذي يحاول طوال الوقت إثبات براءة والده من تهمة قتل مسؤول مهم، وفي سبيل ذلك، يخدع القاضية فريدة التي تتولى قضية والده، ويوقعها في غرامه، لكنه يقع في فخه ويحبها حقيقة، وتحاول فريدة مساعدته ضمن القانون المؤمنة بعدالته، لكن عدوهما الخطير لا يدع لهما فرصة الوصول إليه ويهدد حياتهما وحياة المحيطين بهما، ولا تتحقق العدالة إلا في الحلقات الأخيرة.

-4-لعبة القدر 1و2

جرأة المسلسل التركي «لعبة القدر» بموسميه الأول والثاني في معالجة قصة الأم البديلة الواقعية والمنتشرة في الغرب شدت ملايين المشاهدين الأتراك والعرب والأجانب إليه، ولعب أداء أبطاله الثلاثة الدافىء والمقنع: أوزجان دنيز بدور رجل الأعمال والزوج عمران، وخديجة شندل بدور رفيف الأم البديلة والرحم المستأجر، وبيغوم كوتوك بدور ديما الزوجة غير القادرة على الإنجاب، والتي تحمل في الموسم الثاني منه فجأة، على احتلاله المركز الأول يوم عرضه في تركيا، كما حصل على اهتمام ملايين العرب خلال عرضه على شاشة mbc4، وينتظر الملايين بشغف عرض موسمه الثالث قريباً لمعرفة من ستفوز بقلب عمران الزوجة ديما أم الأم البديلة رفيف؟ ومن سيربي الطفل رفيف أم ديما؟

5-الحطام 1و2

«الحطام» الذي قيل إنه بيع بأعلى سعر وتفوّق بقيمة حلقته على المسلسل التاريخي الأشهر «حريم السلطان» وقام ببطولته: أركان بيتكايا الشهير بالقبطان علي، ونورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين، حقق المركز الأول من حلقاته الأولى في تصنيف المشاهدة الأسبوعي؛ لجرأته في طرح خطأ تبادل الأبناء، حيث تدور الأحداث حول رجل الأعمال الثري جيهان الذي يكتشف فجأة إثر وقوع ابنته عن الحصان، بالفحوصات الطبية، أنها ليست ابنته، ويتابع الأمر حتى يكتشف أن المستشفى أخطأ يوم الولادة وأعطى ابنته البيولوجية الحقيقية لعائلة أخرى، فيحاول وزوجته استرداد ابنتهما على أن لا يتخليا عن ابنتهما التي ربياها، وتؤدي المشاكل وبرود زوجته إلى وقوعه في حب الأم الحقيقية لابنته بالتربية، وتزداد الأحداث سخونة وتتصاعد إلى حد يحبس الأنفاس، ولم يعرض العمل عربياً بعد في القنوات المفتوحة.

6-حب للإيجار

في أول بطولة درامية للثنائي: باريش أردوتش الشهير حالياً بعمر، وإلتشين سانغو الشهيرة حالياً بدفني في مسلسلهما الرومانسي الكوميدي «حب للإيجار» الذي يعرض مساء كل جمعة، حققا أقوى نسبة مشاهدة جماهيرية وفنية، وزاد عدد متابعي المسلسل في موسمه الثاني محققاً لهما نقلة نوعية من نجوم الصف الخامس إلى الصف الأول، كما أحرزا جائزة أفضل ثنائي درامي المستحدثة في مهرجان «الفراشة الذهبية» الثاني والأربعين.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال شاب وسيم يقع في حب إحدى موظفات الشركة، وتتخلل قصة حبهما أحداث كوميدية ورومانسية شيقة، قبل أن تتوطد علاقتهما وتتحول إلى حب حقيقي قد يؤدي بهما إلى ارتباط رسمي.

7-مد جزر

مسلسل اجتماعي رومانسي شبابي مأخوذ عن المسلسل الأمريكي (O. c) من بطولة: ساريناي ساريكايا الشهيرة فيه بميرا، وشاتاي أولوسوي الشهير بيمان، وتدور أحداثه حول الفتاة الثرية المرفهة ميرا التي تقع في غرام الشاب الفقير الوسيم يمان، ويتجاوزا معاً فوارق طبقتيهما الاجتماعيتين، وتؤدي بهما الاختلافات والخلافات إلى الانفصال ثم العودة ثم الانفصال، وحدث هذا المد والجزر العاطفي معهما حقيقة حيث أحبا بعضهما لأشهر وأمضيا إجازة رأس السنة معاً في إسبانيا ثم انتهت علاقتهما قبل انتهاء المسلسل بفترة قليلة.

وحقق المسلسل بموسميه أعلى نسبة مشاهدة في تركيا جعلت كل النجوم الأتراك وعلى رأسهم: كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند يتمنى أن تكون ساريناي ساريكايا بطلة مسلسله الجديد.

8-موسم الكرز

مسلسل رومانسي كوميدي شيق تدور أحداثه حول مهندس وسيم ونجل مصممة أزياء شهيرة زير نساء يقع في غرام فتاة رائعة بعد مواقف محرجة وكوميدية معها، حقق نجاحاً جماهيرياً مميزاً في أوساط الشباب بتركيا.

وحقق نجومية خاصة في أول بطولة درامية للثنائي: سيركان تشاي أوغلو، وأوزغي غوريل.

9-بنات الشمس

مسلسل شبابي رومانسي تدور أحداثه حول أحلام ورؤى الشباب في تركيا، تتخلله قصص حب شيقة ودافئة تثير مشاعر ملايين المشاهدين، وحقق أعلى نسبة مشاهدة، رغم أن أبطاله يقومون بأول بطولة درامية لهم وهم: تولجا ساريتاش الشهير بالأمير جيهانغير، بورجو أوزبيرك، هاندة أرتشل وبيرك أتان.

10-ورد وشوك 1و2و3و4

مسلسل اجتماعي رومانسي شيق مقسم إلى ثلاثة أجزاء، ويعرض حالياً الجزء الرابع منه في تركيا جراء تحقيقه رقماً قياسياً بنسبة المشاهدة خلال عرضه على شاشة قناة: فوكس - fox التركية لمدة أربع سنوات كاملة، واسمه الأصلي (الوردة السوداء- Karagül).

تدور أحداثه حول عائلة تركية ثرية وشاب وسيم يتزوج من امرأتين واحدة منهما لا تنجب والثانية فتون تنجب أربعة أبناء، يختفي الابن الأول في ظروف غامضة، وبعد سنوات يختفي الزوج ويظن الجميع أنه توفي، فتنتقل زوجته الثانية فتون وابنتاه وابنه الصغير إلى قصر عائلته خارج اسطنبول، لكن ضرتها نارين تحاول إقناع شقيق زوجها المتسلط عدنان بطردهم من القصر، وتكتشف فتون بعد فترة أن ضرتها نارين لا تنجب فكيف لها ابن مراهق؟

ويتبين من الأحداث إن بلال، ابن نارين وشقيق أبناء فتون من الأب، هو نفسه ابنها دون أن تعلم، ويقرر فرات شقيق نارين المتعاطف مع فتون إخبارها الحقيقة، لكن عدنان سيحاول منعه مهما كلف الثمن، فهل ينجح؟ وهل مات والدهم حقاً أم سيظهر من جديد ليغير مصائر العائلة وزوجتيه؟ وماذا سيحصل لعايدة المراهقة التي أجهضت جنينها غير الشرعي وكادت تفضح عائلتها؟

مسلسل شيق ومثير حبس أنفاس ملايين الأتراك خلال ثلاث سنوات، وأعاد وهج النجومية والشهرة لنجوم بعد فشل بعض أعمالهم الأخيرة، وانضم لموسمه الثالث والرابع الممثل التركي ساروهان هانيل الشهير بالأسمر.