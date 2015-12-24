الإسماعيلي لـ في الجول: المدرب القادم أجنبي على الأغلب

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي أن المدرب المقبل للدراويش على الأغلب سيكون أجنبيا مشيرا إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على اسمه.

وكان الإسماعيلي قد قبل استقالة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق بعد المشكلة التي أثيرت مؤخرا بينه وبين حسني عبد ربه قائد الدراويش.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "أجرينا اتصالات مع عدد من المدربين الأجانب لتولي مهمة المدير الفني لكن عقبة الراتب وارتفاع قيمة البعض تقف أمام حسم الاختيار حتى الآن".

وتابع "المشكلة أن المبالغ المطلوبة من المدربين الذين تواصلنا معهم لم تقل عن 50 ألف دولار شهريا وهذا مبلغ كبير على ميزانية النادي".

وأضاف "الأولوية للمدربين الأجانب حاليا سواء عربي أو من جنسيات أخرى، وبمجرد أن يتم الاتفاق على المقابل المادي سنحسم الأمور فورا".

وأردف "نرغب في الانتهاء من قصة المدير الفني هذه قبل مباراة إنبي المقبلة وسنحاول قدر المستطاع فعل ذلك، المدرب المصري أيضا حل لكن في حال عدم توصلنا لاتفاق مع مدرب أجنبي".