الزمالك ينسحب من مباراة لمواليد 99 اعتراضا على حضور الوايت نايتس

انسحب فريق الزمالك من مواليد عام 1999 من مباراتهم أمام فريق نجوم المستقبل التي كان مقررا لها اليوم الخميس، بسبب تواجد حضور جماهيري من رابطة الوايت نايتس.

مرتضى منصور أصدر قرارا من قبل، يأمر فيه أجهزة فرقه في مختلف الأعمار بكل الألعاب بحتمية الانسحاب من أي مباراة يتواجد فيها أولتراس وايت نايتس.

وكان يفترض للزمالك أن يلاقي نجوم المستقبل في نهائي بطولة الجيزة على ملعب إمبابة، إلا أن تواجد 10 ألاف مشجع من جمهور الزمالك المنتمي للوايت نايتس، دفع الجهاز الفني بقيادة هشام إبراهيم مديرا فنيا وحمادة نصر مدربا عاما وجمال حمزة مشرفا علي الفريق، إلى الانسحاب من المباراة.

وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك بسبب عدم تواجد الأمن في اللقاء، ما دفعهم للانسحاب خوفا على لاعبي الفريقين.

منطقة الجيزة من جانبها لم تعتبر الزمالك منسحبا، وقررت تأجيل المباراة لوقت لاحق.