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غدا.. انطلاق مؤتمر وزراء التعليم العالى العرب الـ15 بالأكاديمية العربية

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غدا.. انطلاق مؤتمر وزراء التعليم العالى العرب الـ15 بالأكاديمية العربية غدا.. انطلاق مؤتمر وزراء التعليم العالى العرب الـ15 بالأكاديمية العربية
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، مؤتمر"تمويل التعليم العالى فى الوطن العربى"، المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى، والذى تستضيفه الأكاديمية العربية بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن تنظيم المؤتمر وهى وزارة التعليم والبحث العلمى بجمهورية العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والأمانة العامة للجامعة العربية (القطاع الاقتصادى – إدارة المنظمات والاتحادات العربية)، وذلك يومى الجمعة والسبت 25-26 ديسمبر 2015 فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية بأبوقير - الإسكندرية.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى بجمهورية مصر العربية والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم بالمملكة العربية والدكتور حسين الشهرستانى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالعراق، والدكتور لبيب حسن الخضرا وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالأردنو الدكتور ماجد بن على النعيمى وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين والدكتور شهاب بودن، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتونس و الدكتور الطاهر حجار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالجزائر الدكتور السيد عبد الله بيلى نور وزير التربية والثقافة والتعليم العالى بالصومال و الدكتور صبرى ممدوح صيدم وزير التعليم العالى بدولة فلسطين.

ويهدف المؤتمر إلى عرض التجارب العربية والعالمية الرائدة فى تمويل التعليم العالى ومدى الاستفادة منها، تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى تمويل التعليم العالى، تعزيز المشاركة المجتمعية فى تمويل التعليم العالى، اقتراح صيغة مشتركة بين الدول العربية لتمويل التعليم العالى .

وفى إطار الإعداد للمؤتمر وضعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بعض المحاور التى سوف يتناولها المؤتمر، التعليم العالى العربى: الواقع والتحديات ، أكثر المشكلات التى يواجهها التعليم العالى وأكثرها إثارة للجدل ، تمويل التعليم العالى فى الوطن العربى: تشخيص ومقارنات ، سبل تطوير نظم التمويل فى الدول العربية ، حوكمة تمويل فى مؤسسات التعليم العالى، أثر توظيف التقنيات الحديثة فى تمويل التعليم العالى.

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مصر 365

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