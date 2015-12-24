الأحد| «بيت العيلة» يستضيف عزت أبو عوف وفرقة «الفور إم» على النهار

كتبت: إنجي لطفي

يحل الفنان عزت أبو عوف، وفرقته السابقة «الفور إم»، ضيوفًا على برنامج «بيت العيلة»، الذي تقدمه الفنان والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، على شاشة النهار، في حديث خاص عن الفن، وما قدموه، وسبب توقف الفرقة، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام العاشرة والنصف مساءً.

وتتحدث الفرقة عن نجاحهم منذ أكثر من 30 عامًا، عندما كانوا يدًا واحدة، ولأنهم عائلة متعاونة، خاصة وأن الفرقة عبارة عن أخوات فقط، كما يكشفون عن بداية الفرقة، وكيف فكروا في عملها، وتأثير بيت العيلة على نجاحهم الفني.

ويكشف الفنان عزت أبو عوف عن سبب استمراره في عالم الفن، هو وشقيقته مها، وإبتعاد باقي الفرقة عن الفن، كما تتحدث الفرقة عن أبرز المواقف التي تعرضوا لها خلال رحلتهم الفنية، وحديث خاص عن حياتهم الخاصة الآن.

كما يستضيف البرنامج في فقرة أخرى، بكار، وهو شابا بارع في تصميم العرائس، وتحريكها، ويحدث عن موهبته في العرائس، وعن العروض التي تلقاها للسفر خارج مصر لعمل عروض.

وفي فقرة آخرى من البرنامج، تحل الست رتيبة عليان، ضيفة وتحكي عن كيف سُجنت بعد أن وقعت على كمبيالة لتزوج ابنتها، ولكنها سجنت ومعها أولادها الأربعة، وفي السجن فقدت واحد من أولادها، حتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي سد المبلغ الذي عليها كغارمة، عندما علم بقصتها.