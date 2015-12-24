مرور القاهرة تضبط 5 آلاف هارب من أحكام قضائية خلال 2015

تكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من جهودها لضبط الخارجين عن القانون و سماسرة وحدات التراخيص و الهاربين من الأحكام القضائية.

وأسفرت جهود رجال مباحث المرور بقيادة العقيد محمد الشرقاوى رئيس قسم مرور القاهرة منذ شهر يناير الماضى حتى شهر نوفمبر عن ضبط 234 عاطلا لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة والتحصل على اتاوات من قائدى المركبات و11 قضية تسول ، 8 سيارات مهربة ، 4 قطعة سلاح أبيض ، قضية مقاومة السلطات.

كما قام ضباط المرور بضبط 5 آلاف هارب من أحكام قضائية من بينها 83 قضية جنايات، 4899 حكم جزئى، 469 جنح مستأنف" وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل واقعة.

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